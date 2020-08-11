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Стало известно об экстренных учениях полиции Москвы со щитами 

Мослента и ещё 1 50 минут назад
Стало известно об экстренных учениях полиции Москвы
Фото: Евгений Березкин / «Коммерсантъ»
В московской полиции экстренно прошли учения со щитами. Об этом стало известно изданию Baza.
Работу со щитами туда добавили неожиданно. Baza пишет, что нововведения приняли из-за протестов в Белоруссии. Сотрудниками правоохранительных органов показали, как действовать на митингах.
Учения, в частности, прошли в УВД по ЦАО на Калитниковской улице.
Уличные столкновения силовиков и протестующих начались в Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов 9 августа. Многие белорусы оказались недовольны официальными итогами, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко. Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.
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Новости Москвы , Армия , Александр Лукашенко , МВД
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