Стало известно об экстренных учениях полиции Москвы

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В московской полиции экстренно прошли учения со щитами. Об этом стало известно изданию Baza.

Работу со щитами туда добавили неожиданно. Baza пишет, что нововведения приняли из-за протестов в Белоруссии . Сотрудниками правоохранительных органов показали, как действовать на митингах.

Учения, в частности, прошли в УВД по ЦАО на Калитниковской улице.