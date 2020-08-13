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В Москве 787 пациентов вылечились от коронавируса за сутки 

РИА Новости и ещё 11 5 часов назад
В Москве 787 пациентов вылечились от коронавируса
Фото: РИА Новости
Еще 787 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего от COVID-18 в российской столице выздоровели более 193 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 787 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 193 473", — сообщила Ракова.

Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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