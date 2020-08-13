В Москве 787 пациентов вылечились от коронавируса

Еще 787 пациентов вылечились от коронавируса в Москве , всего от COVID-18 в российской столице выздоровели более 193 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 787 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 193 473", — сообщила Ракова.

Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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