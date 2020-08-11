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В Москве начали массово гибнуть утки 

Мослента и ещё 1 2 часа назад
В Москве начали массово гибнуть утки
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Жители столичного района Северное Тушино рассказали о массовой гибели уток в канале имени Москвы. Там за сутки обнаружили уже восемь мертвых птиц, сообщает во вторник, 11 августа, «Москва 24».
По данным корреспондента телеканала, в целом насчитывается около 100 погибших уток. На место уже приехали экологи, которые забрали пробы воды для изучения. Специалисты не исключили, что гибель птиц связана с разливом нефтепродуктов в Бутаковском заливе, произошедшим в конце июля.
«Тогда пятно растеклось на 23 тысячи квадратных метров <…>

Поверхностные все нефтепродукты собрали, а то, что растворилось, пошло ниже по течению и, соответственно, сегодня, с высокой долей вероятности, мы видим результат вот этого разлива», — отметил эколог Георгий Каваносян.

Уточняется, что результаты экспертиз воды будут известны в течение суток.
Ранее сообщалось, что мужчина перекрыл автомобильное движение на одном из перекрестков Москвы ради утки и утят. На кадрах, размещенных в сети, видно, как утка с несколькими утятами идут по дороге, а мимо них проезжают машины. Затем один автомобиль останавливается, из него выходит мужчина. Он жестами просит водителей не ехать и подходит к уткам. Проводить птиц до тротуара ему помогает женщина.
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