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Уличные спектакли пройдут на ВДНХ в Москве 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Уличные спектакли пройдут на ВДНХ
Фото: РИА Новости
Шесть уличных спектаклей в августе пройдет на ВДНХ. Постановки представят участники театра "Эскизы в пространстве", об этом сообщили во вторник в пресс-службе ВДНХ.

"Летняя программа уличных представлений стартовала на ВДНХ в день ее рождения. До конца августа на разных открытых площадках пройдет еще шесть спектаклей. Все они интерактивные, в основе сюжетов — сказочные истории", — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Так, 15 и 29 августа с 20:00 до 23:00 в Ландшафтном парке покажут перформанс "Оживший лес". На несколько часов старинная Дубовая роща превратится в волшебное пространство. Пройдя по экотропе, зрители увидят обитателей таинственного леса и погрузятся в загадочную атмосферу.
А 16 и 22 августа детей от пяти до двенадцати лет приглашают на спектакль-квест "В лабиринте сказок". Им предстоит решить логические задачки, пройти испытание на знание сказок со всего мира и найти выход из зеленого лабиринта. Начало в 16:00, необходима предварительная регистрация по телефону +7 (495) 544-34-25. Количество участников ограничено — не более 15.

"Двадцатого августа с 19:00 до 20:00 на площадке между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок" состоится веселый спектакль для всей семьи "Приключения животных". Забавные животные-акробаты — Лиса, Мышка, Петух и Медведь — отправятся в путешествие, соревнуясь между собой в скорости и остроумии, все время попадая в новые истории", — говорится в сообщении.

Завершит программу уличный спектакль "Футуроны". Он пройдет 31 августа с 20:00 до 21:00 на площади Промышленности. Футуроны — это персонажи из будущего. Проводя опыты и измерения, они вместе со зрителями попытаются ответить на вопрос, как изменится окружающий мир и сам человек.
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