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На станции БКЛ «Электрозаводская» начались отделочные работы 

Москва меняется и ещё 2 4 часа назад
На станции БКЛ «Электрозаводская» начались отделочные работы
Фото: Москва меняется
На станции БКЛ «Электрозаводская» завершилось бетонирование основных конструкций и начались отделочные работы. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса Москвы.
«Сейчас завершается бетонирование монолитных конструкций. Параллельно ведутся архитектурно-отделочные работы на платформе и в служебных помещениях. Также идет подготовка к монтажу эскалатора в вестибюле № 2», — говорится в сообщении.
Станция метро «Электрозаводская» строится на глубине 20 метров. У нее будет один вестибюль с выходом к одноименной железнодорожной платформе Казанского направления. Также организуют пересадку на действующую станцию Арбатско-Покровской линии метро.
Сообщение На станции БКЛ «Электрозаводская» начались отделочные работы появились сначала на Москва Меняется.
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