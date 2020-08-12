На станции БКЛ «Электрозаводская» начались отделочные работы 

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На станции БКЛ «Электрозаводская» завершилось бетонирование основных конструкций и начались отделочные работы. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса Москвы.

«Сейчас завершается бетонирование монолитных конструкций. Параллельно ведутся архитектурно-отделочные работы на платформе и в служебных помещениях. Также идет подготовка к монтажу эскалатора в вестибюле № 2», — говорится в сообщении.

Станция метро «Электрозаводская» строится на глубине 20 метров. У нее будет один вестибюль с выходом к одноименной железнодорожной платформе Казанского направления. Также организуют пересадку на действующую станцию Арбатско-Покровской линии метро.

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