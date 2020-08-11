Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть московского рынка «Дубровка» застроят жильем 

РИА Недвижимость 1 час назад
Часть рынка «Дубровка» застроят жильем
Фото: РИА Новости
Девелоперская компания "Гранель" ведет переговоры с А1 (структура "Альфа-групп") о покупке 7,4 гектара на территории рынка "Дубровка" на юго-востоке Москвы для застройки участка жильем, сообщила газета "Коммерсант".
Рынок "Дубровка" находится на территории Московского шинного завода (МШЗ) на Шарикоподшипниковской улице. А1 стала совладельцем завода в 2012 году, приобретя 29% предприятия.
Как уточняется в статье, на продающемся сейчас участке, можно построить 260 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 225 тысяч квадратных метров жилья. Стоимость площадки оценивается в 3,5-4 миллиарда рублей.
По словам участников рынка недвижимости, вторая половина рынка, которую арендует структура "Киевской площади", продолжит работать, что может вызвать ряд сложностей при застройке территории.
ГК "Гранель" работает на рынке Москвы и Подмосковья, специализируется на строительстве жилых комплексов массового сегмента. Компания основана в 1992 году и принадлежала в равных долях Ильшату Нигматуллину и Андрею Назарову. Последний осенью 2019 года стал первым вице-премьером Башкирии, перед этим продав свою долю в девелопере Нигматуллину.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
РИА Недвижимость: последние новости
Собянин: профессиональные стадионы появятся в каждом округе Москвы Собянин: профессиональные стадионы появятся в каждом округе Москвы Бир​юлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро запустят до 2027 года Бир​юлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро запустят до 2027 года Зиплайн Skypark Moscow запустили на Воробьевых горах Зиплайн Skypark Moscow запустили на Воробьевых горах
Комментарии
Новости Москвы , Андрей Назаров , Ильшат Нигматуллин , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Видео
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение