Часть рынка «Дубровка» застроят жильем

Девелоперская компания "Гранель" ведет переговоры с А1 (структура "Альфа-групп") о покупке 7,4 гектара на территории рынка "Дубровка" на юго-востоке Москвы для застройки участка жильем, сообщила газета "Коммерсант".
Рынок "Дубровка" находится на территории Московского шинного завода (МШЗ) на Шарикоподшипниковской улице. А1 стала совладельцем завода в 2012 году, приобретя 29% предприятия.
Как уточняется в статье, на продающемся сейчас участке, можно построить 260 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 225 тысяч квадратных метров жилья. Стоимость площадки оценивается в 3,5-4 миллиарда рублей.
По словам участников рынка недвижимости, вторая половина рынка, которую арендует структура "Киевской площади", продолжит работать, что может вызвать ряд сложностей при застройке территории.
ГК "Гранель" работает на рынке Москвы и Подмосковья, специализируется на строительстве жилых комплексов массового сегмента. Компания основана в 1992 году и принадлежала в равных долях Ильшату Нигматуллину и Андрею Назарову. Последний осенью 2019 года стал первым вице-премьером Башкирии, перед этим продав свою долю в девелопере Нигматуллину.