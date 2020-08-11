Часть рынка «Дубровка» застроят жильем

Все новости на карте

Девелоперская компания "Гранель" ведет переговоры с А1 (структура "Альфа-групп") о покупке 7,4 гектара на территории рынка "Дубровка" на юго-востоке Москвы для застройки участка жильем, сообщила газета "Коммерсант".

Рынок "Дубровка" находится на территории Московского шинного завода (МШЗ) на Шарикоподшипниковской улице. А1 стала совладельцем завода в 2012 году, приобретя 29% предприятия.

Как уточняется в статье, на продающемся сейчас участке, можно построить 260 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 225 тысяч квадратных метров жилья. Стоимость площадки оценивается в 3,5-4 миллиарда рублей.

По словам участников рынка недвижимости, вторая половина рынка, которую арендует структура "Киевской площади", продолжит работать, что может вызвать ряд сложностей при застройке территории.