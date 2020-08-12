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Власти Москвы рассказали о результатах программы по сбору отходов 

RT на русском и ещё 7 3 часа назад
В Москве раскрыли результаты программы по сбору отходов
Фото: РИА Новости
Заммэра Москвы в городском правительстве Пётр Бирюков сообщил, что объём собранного мусора на переработку вторсырья в Москве в первом полугодии 2020 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом Бирюков сообщил газете «Известия».
За шесть месяцев текущего года на переработку было отправлено 413 тыс. тонн вторсырья, в прошлом году показатель составил 257 тыс. По его словам, такие результаты были достигнуты благодаря специальной программе по раздельному сбору мусора, которая стартовала 1 января этого года.

«Мы постарались сделать раздельный сбор мусора максимально простым и удобным, именно поэтому была выбрана двухконтейнерная система. Синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые — для пищевых и загрязненных отходов», — рассказал он.

Бирюков сказал, в частности, что к концу 2020 года объём вторсырья в Москве может превысить 800 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что в столице запустили интернет-ресурс чистая-москва.рф, где собрана вся необходимая информация о раздельном сборе отходов. Помимо полезных советов и памяток, горожане смогут узнать адреса пунктов приёма батареек, градусников и лампочек, передаёт «Москва 24» слова представителей Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
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Новости Москвы , Экология , Петр Бирюков , Правительство Москвы
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