В Печатниках ликвидирован крупный самострой

Самострой площадью 720 кв. м, который располагался на юго-востоке столицы, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
«Госинспекция по недвижимости выявила заброшенное самовольно возведенное строение площадью 720 кв. м», — говорится в сообщении.
Уточняется, что незаконное строение располагалось по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 21.
«Объект не использовался и находился в заброшенном состоянии. Без получения документов на строительство объекта, а также без оформления земли под строительство организация самовольно осуществила застройку территории. Здание было признано самостроем», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба.
В настоящий момент нелегальная постройка ликвидирована.