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Самострой площадью 720 кв. м в Печатниках ликвидирован 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
В Печатниках ликвидирован крупный самострой
Фото: Госинпекция по недвижимости города Москвы
Самострой площадью 720 кв. м, который располагался на юго-востоке столицы, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Госинспекция по недвижимости выявила заброшенное самовольно возведенное строение площадью 720 кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что незаконное строение располагалось по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 21.

«Объект не использовался и находился в заброшенном состоянии. Без получения документов на строительство объекта, а также без оформления земли под строительство организация самовольно осуществила застройку территории. Здание было признано самостроем», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба.

В настоящий момент нелегальная постройка ликвидирована.
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Новости Москвы , Владислав Овчинский
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