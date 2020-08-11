В Печатниках ликвидирован крупный самострой

«Объект не использовался и находился в заброшенном состоянии. Без получения документов на строительство объекта, а также без оформления земли под строительство организация самовольно осуществила застройку территории. Здание было признано самостроем», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба.