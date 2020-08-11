Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи назовут любимые маршруты автобусов и трамваев 

Москва24 и ещё 1 4 часа назад
Москвичи назовут любимые маршруты автобусов и трамваев
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Жителям столицы предлагают выбрать любимые маршруты автобусов и трамваев. Соответствующее голосование стартовало на сайте "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, городские власти постоянно занимаются развитием маршрутов, учитывая мнение горожан.

"В 2014 году жители сформулировали предложения по выстраиванию оптимальных маршрутов автобусов в Москве и определению участков дорог, на которых следует сделать выделенные полосы. Благодаря этому в столице появились девять автобусных маршрутов и три выделенные полосы для общественного транспорта. Были организованы три ночных маршрута", — рассказал он.

Уточняется, что маршруты, которые москвичи выберут в ходе голосования, будут нанесены на онлайн-карту.
Ранее сообщалось, что в разных районах на востоке, северо-востоке и в центре Москвы изменились маршруты наземного транспорта. Также сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Москва24: последние новости
Две автомобильные парковки появятся у новой станции метро "Гольяново" Две автомобильные парковки появятся у новой станции метро "Гольяново" Станцию Печатники МЦД-2 планируют достроить в 2021 году Станцию Печатники МЦД-2 планируют достроить в 2021 году В Солнцеве началось строительство дома по программе реновации В Солнцеве началось строительство дома по программе реновации
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение