На МЦД-2 строят станцию «Печатники»

Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году

Строительство остановочного пункта «Печатники» на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) « Нахабино Подольск » предполагается завершить в следующем году. «Печатники» построят между станциями «Кубанская» (Люблино) и «Текстильщики» Курского направления МЖД. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Остановочный пункт «Печатники» будет интегрирован с одноименными станциями «Печатники» Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии Московского метрополитена. На остановке построят две платформы с навесом на всю длину и трехуровневый павильон. Выход в город на улицу Шоссейную будет осуществляться через надземный конкорс, а на улицу Люблинскую — через тоннель. Вестибюли оснастят лифтами и эскалаторами, здесь же разместятся кассовый зал и турникеты.

Строители завершили проходку подземного тоннеля и установили железобетонные опоры для конкорса и платформ. В настоящее время идут работы по возведению стен и лестниц вестибюля. Специалисты уверены, что все работы будут завершены в намеченный срок — в 2021 году. Для москвичей улучшится транспортная доступность районов Печатники, Текстильщики и Люблино.