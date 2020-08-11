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В Солнцево построят дом по программе реновации 

Москва меняется и ещё 7 5 часов назад
В Солнцево построят дом по программе реновации
Фото: Москва меняется
В столичном районе Солнцево к 2022 году планируют построить дом по программе реновации. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В районе Солнцево по адресу ул. Родниковая, вл. 5А началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Уже получено разрешение на строительство, в настоящее время идет ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что всего в здании запроектировано 1 тыс. 44 квартиры (однокомнатных — 458, двухкомнатных — 424, трехкомнатных — 162). Общая площадь квартир составит 57 тыс. 961,8 кв. м.
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Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
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