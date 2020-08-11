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Коммунальные электропылесосы начали убирать улицы Москвы 

Российская Газета и ещё 2 3 часа назад
Уборкой улиц займутся коммунальные электропылесосы
Фото: РИА Новости
Коммунальная техника на электротяге начала в тестовом режиме убирать столичные дворы. Если техника себя оправдает, она сможет со временем заменить аналогичную с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

— Эти пылесосы работают на электродвигателях, они могут пылесосить, мыть и подметать город, делая работу максимально эффективной и безопасной для экологии, — рассказали в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы. — Они идеально подходят для работы вблизи общественных пространств, на узких улицах, тротуарах, на территории парков.

Работать новинка будет на Старом Арбате и на Поклонной горе, постепенно охватывая другие территории города.
Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", в чье ведомство поступили первые образцы, машины предоставили разные производители. "По итогам тестирования выберем оптимальный вариант, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Так, все машины оснащены мощными аккумуляторами, рассчитанными на 10 часов работы без подзарядки. Они тихо работают, так что ими пользоваться можно в ночное время и ранним утром".
Как ожидается, в результате их эксплуатации должны снизиться затраты на содержание коммунальной техники. Помимо этого переход на электрические аналоги будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе.
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