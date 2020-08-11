В столице разработали новый литературный веломаршрут

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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Веломаршрут опубликован на сайте «Узнай Москву».

«Во время велосипедной прогулки пользователи посетят 11 литературных локаций. Путешествие по столице займёт около часа, протяжённость маршрута — 12 км», — заявил куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Отправная точка — дом на Остоженке, где жил Иван Тургенев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве разработали авторские велосипедные маршруты.