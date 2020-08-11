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Свыше 7,3 тысячи пар заключили брак в июле в Москве 

Управа района Арбат города Москвы и ещё 9 3 часа назад
Свыше 7,3 тысячи пар заключили брак в июле в Москве
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В течение июля брак заключили более 7,3 тысячи пар, из них 700 торжественных регистраций состоялись на необычных площадках. Об этом стало известно 11 августа.
По словам исполняющей обязанности начальника Управления записи актов гражданского состояния Светланы Уханевой, церемонии возобновили 23 июня. На необычных площадках браки начали заключать 26 июня.
В июле на 23 процента меньше пар поженились по сравнению с данными за 2019 год из-за пандемии коронавируса. Некоторые жители перенесли дату регистрации на более поздний срок.
На сайте мэра Москвы проинформировали, что самыми популярными месяцами для заключения брака считаются июль, август и сентябрь.
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