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МЧС провело за неделю 500 рейдов в Москве против поджигателей травы 

ТАСС 2 часа назад
МЧС провело рейды против поджигателей травы
Фото: РИА Новости
Надзорные органы МЧС провели за неделю около 500 рейдов в Москве для пресечения пала травы и сжигания мусора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"С установлением жаркой погоды на поднадзорных территориях организовано проведение плановых рейдовых осмотров и выездных рейдовых мероприятий с целью выявления случаев несанкционированного пала травы, сжигания мусора и иных сгораемых отходов. За минувшую неделю сотрудниками надзорных органов столичного главка МЧС проведено порядка 500 профилактических рейдов", — сказали в ведомстве.

С населением проведено более 750 инструктажей по правилам поведения на природе. Всего к работе были привлечены около 200 сотрудников МЧС и добровольцев.
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Новости Москвы , Пожары , МЧС
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