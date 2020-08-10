Новое граффити появилось на фасаде Музея Москвы 

"В рамках деятельности направления DEAF TEENS проектной школы "Каскад", один из подростков с нарушением слуха Иван Днепров совместно со стрит-артистом Мишей Мост сделал граффити на стене Музея Москвы. Граффити представляет из себя надпись "глухонемой", где зачеркнуты четыре буквы таким образом, что остается только слово "глухой". По идее Вани и второго автора работы, Данилы Четверикова, таким образом визуально выражается запрет на использование слова "глухонемой" в отношении сообщества глухих", — рассказали в пресс-службе.