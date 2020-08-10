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Новое граффити появилось на фасаде Музея Москвы 

ТАСС 2 часа назад
Новое граффити появилось на фасаде Музея Москвы
Фото: ТАСС
Фасад Музея Москвы украсили граффити художника Михаила Моста против "немоты", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе учреждения.

"В рамках деятельности направления DEAF TEENS проектной школы "Каскад", один из подростков с нарушением слуха Иван Днепров совместно со стрит-артистом Мишей Мост сделал граффити на стене Музея Москвы. Граффити представляет из себя надпись "глухонемой", где зачеркнуты четыре буквы таким образом, что остается только слово "глухой". По идее Вани и второго автора работы, Данилы Четверикова, таким образом визуально выражается запрет на использование слова "глухонемой" в отношении сообщества глухих", — рассказали в пресс-службе.

В учреждении отметили, что данное слово довольно часто используется в социуме, но для представителей сообщества глухих оно считается оскорбительным. Отмечается, что у них есть жестовый язык, который с 2012 года признан на законодательном уровне.

"Помещая это граффити в центр Москвы, Ваня и Даня определяют эту территорию как ту, где возможен разговор на равных о важном", — пояснили в музее.

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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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