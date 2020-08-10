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Дворец культуры «Капотня» 1972 года постройки капитально отремонтируют 

Агентство «Москва» и ещё 1 3 часа назад
Дворец культуры «Капотня» капитально отремонтируют
Фото: РИА Новости
Утвержден проект ремонта здания Дворца культуры «Капотня» 1972 года постройки на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт фасада здания ГБУК Москвы „Дворец культуры „Капотня“ по адресу: Капотня, 2-й квартал, д. 20А, район Капотня, Юго-Восточный административный округ города Москвы“, — говорится в сообщении.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, Дворец культуры является для жителей района настоящим многофункциональным центром, где проводятся выставки, спектакли, танцевальные и музыкальные концерты, а также функционируют различные творческие студии. Здание, где расположен Дворец культуры, было построено в 1972 году по индивидуальному проекту, недавно эксперты рассмотрели проект и выдали положительное заключение на проведение ремонта фасада.
В пресс-службе отметили, что проектными решениями предусмотрена расчистка и окраска по подготовленной поверхности наружных стен, их облицовка композитными панелями в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором. В том числе будут выполнены ремонт гранитных плит цокольной части здания в местах повреждения и замена объемной фасадной вывески, расположенной со стороны главного фасада.
Добавляется, что также согласованы замена входной группы помещения склада, оштукатуривание и окраска бетонных стен спуска в подвал, обновление напольного покрытия ступеней и площадки входной группы восточного фасада на новое, противоскользящее, а также замена металлического ограждения входной группы на аналогичное и замена оконных блоков, входных дверей.
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