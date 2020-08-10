С 11 августа в Москве стартует новый этап проекта «Списанные книги». Об этом сообщает портал «Библиогород».

«Рады сообщить, что 11 августа стартует новый этап проекта «Списанные книги» — на сайте появятся десятки тысяч изданий, которые вы сможете забрать себе», — говорится в сообщении.

Проект «Списанные книги» — это пример уважительного отношения к книге, которая во все времена остается универсальной ценностью. Даже книга, выпущенная много лет назад, может обрести нового владельца и прослужить еще не одному поколению.

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