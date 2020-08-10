Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 11 августа в Москве стартует новый этап проекта «Списанные книги» 

Москва меняется и ещё 1 6 часов назад
В Москве стартует новый этап проекта «Списанные книги»
Фото: Москва меняется
С 11 августа в Москве стартует новый этап проекта «Списанные книги». Об этом сообщает портал «Библиогород».

«Рады сообщить, что 11 августа стартует новый этап проекта «Списанные книги» — на сайте появятся десятки тысяч изданий, которые вы сможете забрать себе», — говорится в сообщении.

Проект «Списанные книги» — это пример уважительного отношения к книге, которая во все времена остается универсальной ценностью. Даже книга, выпущенная много лет назад, может обрести нового владельца и прослужить еще не одному поколению.
Сообщение С 11 августа в Москве стартует новый этап проекта «Списанные книги» появились сначала на Москва Меняется.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Москва меняется: последние новости
В посольстве Белоруссии в Москве проголосовали около 1,5 тыс. человек В посольстве Белоруссии в Москве проголосовали около 1,5 тыс. человек Участок Сокольнической линии метро закрыт до 11 августа Участок Сокольнической линии метро закрыт до 11 августа Бир​юлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут запустить до 2027 года Бир​юлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут запустить до 2027 года
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
«Мы согласны содержать дармоеда Лукашенко?»
«Мы согласны содержать дармоеда Лукашенко?»
Симоньян раскрыла секрет своего похудения
Симоньян раскрыла секрет своего похудения
«Нужна была сакральная жертва»
«Нужна была сакральная жертва»
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
01:27
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение