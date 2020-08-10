Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вызов ветеринара на дом стал дешевле вдвое 

Москва24 1 час назад
Вызов ветеринара на дом стал дешевле вдвое
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Выезд ветеринара на дом в государственных ветеринарных клиниках столицы стал вдвое дешевле. С 10 августа по 30 сентября он стоит 799 рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Председатель комитета ветеринарии города Алексей Сауткин напомнил, что в распоряжении столичных специалистов — 11 машин ветеринарной помощи на дому с диагностическим оборудованием. При выезде ветеринары оказывают неотложную помощь животным, делают прививки, проводят лабораторные исследования и другие процедуры. Доступны операции, не требующие сложного спецоборудования и стационарного лечения. При необходимости питомца доставляют в стационар.
Специалисты, выезжающие к владельцам животных, могут проконсультировать по вопросам содержания, кормления и ухода за питомцами. Служба ветеринарной помощи на дому работает круглосуточно, ее телефон: +7 (495) 612-04-25.
Остальные услуги, помимо вызова врача, оплачиваются отдельно. Информация о ценах есть сайте комитета ветеринарии Москвы.
Онлайн-сервис "Запись к ветеринару" на mos.ru запустили два года назад. С начала года его услугами воспользовались около 40 тысяч раз. Сервис оказался актуален и для хозяев экзотических животных: у специалистов побывали игуаны, сурикаты, шиншиллы, еноты, морские свинки, южноамериканские грызуны дегу и павлины.
В Роскачестве ранее провели повторную проверку корма для кошек и выяснили, что качество продукции в целом заметно не улучшилось, а среди нарушений появились проблемы с маркировкой и повышенное содержание кальция. Эксперты отметили, что содержание кальция соответствует нормам FEDIAF только у двух из семи товаров, а у остальных зафиксировано превышение этого элемента.
Пестициды и/или антибиотики не обнаружены только в одном из семи исследованных товаров. В остальных кормах эти вещества содержатся в количествах, которые не являются нарушением закона.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Москва24: последние новости
На Воробьевых горах запустили воздушную трассу Zipline На Воробьевых горах запустили воздушную трассу Zipline До конца года в Москве построят три станции БКЛ метро До конца года в Москве построят три станции БКЛ метро Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Комментарии
Новости Москвы , Алексей Сауткин , Правительство Москвы , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России сравнили протесты в Минске с Евромайданом
В России сравнили протесты в Минске с Евромайданом
Жириновский солидарен с протестующими в Белоруссии
Жириновский солидарен с протестующими в Белоруссии
«Завтра! Завтра!»: протестующие в Белоруссии обещают вернуться
«Завтра! Завтра!»: протестующие в Белоруссии обещают вернуться
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Видео
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
00:42
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение