Кино в парках: где посмотреть новинки молодых режиссеров 

15 августа на территории четырех парков пройдут показы фильмов, отобранных в рамках проекта «Фестиваль уличного кино». Гостей ждут 10 короткометражных картин конкурсной программы, а также множество работ вне конкурса.

15 августа в четырех парках Москвы можно будет увидеть новые работы молодых российских режиссеров. Под открытым небом состоятся показы короткометражных картин, которые принимают участие в проекте «Фестиваль уличного кино». Любителей кинематографа будут ждать в летнем кинотеатре парка «Фили» в 20:00, на деревянной сцене в Перовском парке в 20:00, в зеленом театре Бабушкинского парка в 19:00 и возле главной сцены сада имени Баумана в 19:00.

Зрители увидят 10 короткометражных лент продолжительностью от двух до 20 минут.

В рамках конкурса будет представлена картина «Маруся» режиссера Светланы Устиновой . Это добрая и поучительная история о том, как важно не отчаиваться и помнить о важности своих целей. Главная героиня картины, юная Маруся, мечтает стать звездой, но ей мешает заикание. Однако если верить в свои силы, обязательно случится чудо. Так Маруся однажды встречает своего кумира, который и помогает ей достичь желаемого.

Еще одна конкурсная картина — Ecolove режиссера Дмитрия Григорьева . Работа посвящена такой важной теме, как экология. Сюжет достаточно прост: главный герой Леша встречает девушку Лизу. Она заботится о природе, ведет максимально экологичный образ жизни и совсем не выбрасывает мусор. Узнав об этом, Леша объявляет, что будет следить за ней, пока она что-нибудь не выбросит.

А в короткометражном фильме режиссера Ивана Петухова «Подвиг» перед зрителями предстанет история офисного сотрудника Василия, который вынужден проводить вечер пятницы перед Новым годом не в баре с друзьями и не дома с семьей, а на работе с боссом.

Интересен будет фильм Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить». В этой картине режиссер умудрилась всего за две минуты показать историю настоящих чувств, которым не страшны даже ограничения самоизоляции.

Также гости летних кинотеатров в парках смогут увидеть фильмы «Белым по черному» Антона Мамыкина, «Большая восьмерка» Ивана Соснина, «Интересное кино» Араика Крпояна, «Трудности перехода» Алены Корчагиной и «Обмен» Аксиньи Гог . Все фильмы основной конкурсной программы имеют возрастное ограничение 16+.

Программа не ограничится конкурсными фильмами. Каждый год в оргкомитет фестиваля приходит все больше ярких, качественных и интересных работ. Однако в шорт-лист могут войти не больше 10 фильмов. Поэтому оргкомитет фестиваля отбирает работы для внеконкурсного показа и формирует несколько дополнительных альманахов по категориям, среди которых молодежное (16+) и семейное кино (12+).

Работы из этих сборников можно будет увидеть в парке «Фили» 5 и 19 сентября в 20:00, в Бабушкинском парке 6 сентября в 20:00 и 19 сентября в 19:00. А в Перовском парке дополнительные показы пройдут 30 августа и 6 сентября в 20:00, в саду имени Баумана 16 августа в 19:00, 6 сентября в 20:00, а также 11, 18 и 25 сентября в 19:00.

Напомним, на территориях парков продолжают действовать ограничения. Поэтому в летних кинотеатрах количество посетителей не должно превышать 50 процентов от максимальной вместимости площадки. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Проект «Фестиваль уличного кино» — это ежегодный зрительский просмотр лучших российских короткометражек, который проходит в летних кинотеатрах, на улицах и площадях страны с 2014 года. За шесть лет фестиваль охватил более миллиона зрителей, в нем приняли участие более 200 режиссеров.