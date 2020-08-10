Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кино в парках: где посмотреть новинки молодых режиссеров 

Mos.ru и ещё 4 2 часа назад
Кино в парках: где посмотреть новинки молодых режиссеров
Фото: Mos.ru
15 августа на территории четырех парков пройдут показы фильмов, отобранных в рамках проекта «Фестиваль уличного кино». Гостей ждут 10 короткометражных картин конкурсной программы, а также множество работ вне конкурса.
15 августа в четырех парках Москвы можно будет увидеть новые работы молодых российских режиссеров. Под открытым небом состоятся показы короткометражных картин, которые принимают участие в проекте «Фестиваль уличного кино». Любителей кинематографа будут ждать в летнем кинотеатре парка «Фили» в 20:00, на деревянной сцене в Перовском парке в 20:00, в зеленом театре Бабушкинского парка в 19:00 и возле главной сцены сада имени Баумана в 19:00.
Зрители увидят 10 короткометражных лент продолжительностью от двух до 20 минут.
В рамках конкурса будет представлена картина «Маруся» режиссера Светланы Устиновой. Это добрая и поучительная история о том, как важно не отчаиваться и помнить о важности своих целей. Главная героиня картины, юная Маруся, мечтает стать звездой, но ей мешает заикание. Однако если верить в свои силы, обязательно случится чудо. Так Маруся однажды встречает своего кумира, который и помогает ей достичь желаемого.
Еще одна конкурсная картина — Ecolove режиссера Дмитрия Григорьева. Работа посвящена такой важной теме, как экология. Сюжет достаточно прост: главный герой Леша встречает девушку Лизу. Она заботится о природе, ведет максимально экологичный образ жизни и совсем не выбрасывает мусор. Узнав об этом, Леша объявляет, что будет следить за ней, пока она что-нибудь не выбросит.
А в короткометражном фильме режиссера Ивана Петухова «Подвиг» перед зрителями предстанет история офисного сотрудника Василия, который вынужден проводить вечер пятницы перед Новым годом не в баре с друзьями и не дома с семьей, а на работе с боссом.
Интересен будет фильм Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить». В этой картине режиссер умудрилась всего за две минуты показать историю настоящих чувств, которым не страшны даже ограничения самоизоляции.
Также гости летних кинотеатров в парках смогут увидеть фильмы «Белым по черному» Антона Мамыкина, «Большая восьмерка» Ивана Соснина, «Интересное кино» Араика Крпояна, «Трудности перехода» Алены Корчагиной и «Обмен» Аксиньи Гог. Все фильмы основной конкурсной программы имеют возрастное ограничение 16+.
Программа не ограничится конкурсными фильмами. Каждый год в оргкомитет фестиваля приходит все больше ярких, качественных и интересных работ. Однако в шорт-лист могут войти не больше 10 фильмов. Поэтому оргкомитет фестиваля отбирает работы для внеконкурсного показа и формирует несколько дополнительных альманахов по категориям, среди которых молодежное (16+) и семейное кино (12+).
Работы из этих сборников можно будет увидеть в парке «Фили» 5 и 19 сентября в 20:00, в Бабушкинском парке 6 сентября в 20:00 и 19 сентября в 19:00. А в Перовском парке дополнительные показы пройдут 30 августа и 6 сентября в 20:00, в саду имени Баумана 16 августа в 19:00, 6 сентября в 20:00, а также 11, 18 и 25 сентября в 19:00.
Напомним, на территориях парков продолжают действовать ограничения. Поэтому в летних кинотеатрах количество посетителей не должно превышать 50 процентов от максимальной вместимости площадки. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе средства индивидуальной защиты.
Проект «Фестиваль уличного кино» — это ежегодный зрительский просмотр лучших российских короткометражек, который проходит в летних кинотеатрах, на улицах и площадях страны с 2014 года. За шесть лет фестиваль охватил более миллиона зрителей, в нем приняли участие более 200 режиссеров.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Mos.ru: последние новости
Где в Москве можно покататься на тарзанке Где в Москве можно покататься на тарзанке Участок Сокольнической линии метро закроют до 11 августа Участок Сокольнической линии метро закроют до 11 августа Ремонт участка Тверской улицы закончили досрочно Ремонт участка Тверской улицы закончили досрочно
Комментарии
Новости Москвы , Иван Петухов , Дмитрий Григорьев , Ян Гэ , Аксинья Гог , Светлана Устинова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Бывший соперник Лукашенко обратился за помощью к миру
Бывший соперник Лукашенко обратился за помощью к миру
Видео
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
00:42
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение