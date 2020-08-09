Возле посольства Белоруссии собрались сотни избирателей

Они возмущены тем, что не смогли проголосовать на выборах президента.
Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Говорит Москва» с места событий. По его данным, полицейские оцепили демонстрантов и просят их разойтись. Задержаний не было. Сегодня очередь в белорусское посольство из желающих проголосовать растянулась на несколько километров. Граждане Белоруссии жаловались на шестичасовое ожидание.
Аналогичная обстановка сложилась в зданиях белорусской дипмиссии в Киеве и Праге. Глава Центризбиркома Белоруссии обвинила в искусственном создании очередей протестный электорат. «Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», — сказала Лидия Ермошина в эфире телеканала СТВ.