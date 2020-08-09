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Возле посольства Белоруссии в Москве собрались сотни избирателей 

Говорит Москва 1 час назад
Возле посольства Белоруссии собрались сотни избирателей
Фото: РИА Новости
Они возмущены тем, что не смогли проголосовать на выборах президента.
Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Говорит Москва» с места событий. По его данным, полицейские оцепили демонстрантов и просят их разойтись. Задержаний не было. Сегодня очередь в белорусское посольство из желающих проголосовать растянулась на несколько километров. Граждане Белоруссии жаловались на шестичасовое ожидание.
Аналогичная обстановка сложилась в зданиях белорусской дипмиссии в Киеве и Праге. Глава Центризбиркома Белоруссии обвинила в искусственном создании очередей протестный электорат. «Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», — сказала Лидия Ермошина в эфире телеканала СТВ.
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Новости Москвы , Лидия Ермошина , Центризбирком России
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