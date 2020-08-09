У посольства Белоруссии в Москве выстроилась очередь

Гигантская очередь выстроилась перед посольством Белоруссии Москве . Видео с места опубликовал Telegram-канал Life Shot.

В здании дипмиссии расположен участок для голосования. Желающие принять участие в выборах президента Белоруссии ожидают своей очереди по четыре часа, говорится в сообщении канала. Уточняется, что сейчас перед посольством стоят около двух тысяч человек.

Согласно рекомендациям, в помещении для голосования в посольстве одновременно могут находиться не более десяти человек.