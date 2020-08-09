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Погода в Москве: Годовая норма осадков в Москве уже перевыполнена в два раза 

РИАМО и ещё 1 4 часа назад
Годовая норма осадков перевыполнена в два раза
Фото: ТАСС
На территории столицы на сегодняшний день уже выпало порядка двух годовых норм осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Календарь вступил во второе полугодие, а количество выпавших в столице осадков с января по июль включительно уже перевыполнило норму почти в два раза. Из семи прошедших месяцев в пяти месячное количество осадков превысило норму», — говорится в сообщении.

Мало осадков в городе отмечали только в апреле, тогда выпало только 20,8 миллиметра при норме 44 миллиметра. А в феврале количество осадков, которые выпали в мегаполисе, соответствовало обычным для последнего зимнего месяца значениям.
В остальные месяцы текущего года природа не поскупилась на осадки. В итоге при норме суммарного количества осадков за семь месяцев в 376 миллиметров уже выпало 650 миллиметров.
Самым дождливым месяцем года стал май, тогда выпало свыше трех месячных норм. В июне месячная норма по осадкам была перевыполнена более чем в два раза, а в июле зафиксировано 180% от месячной нормы осадков.
Первая декада августа порадовала жителей столицы практически сухой погодой — за восемь дней на ВДНХ зафиксировано выпадение лишь 0,1 миллиметра осадков.
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