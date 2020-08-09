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Собянин объяснил необходимость реновации в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 49 минут назад
«Миллион людей живет в условиях предаварийного жилья»
Фото: ТАСС
Программа реновации очень важна для столицы, так как около миллиона человек проживает сегодня в условиях предаварийного жилья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живет в условиях предаварийного жилья. Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве», — передает слова градоначальника РИА «Новости».

По словам Собянина, при строительстве новых кварталов важно не забывать про соцобъекты, а также и про создание зеленых зон — парков, скверов, зеленых насаждений.
В рамках программы реновации жилищного фонда Москвы предусмотрено переселение более 1 млн москвичей из старого жилья (в основном пятиэтажных «хрущевок») в новые квартиры, построенные за счет города. По программе уже введено в эксплуатацию более 50 домов общей площадью примерно 700 тыс. квадратных метров.
Ранее в Мосгордуме не исключили возможности расширения программы реновации в столице после выполнения обязательств по «первой волне».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Мосгордума , РИА Новости
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