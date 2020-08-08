В московском метро начали тестировать голографические экраны 

Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале рассказал, что в столичном метро начали тестировать голографические экраны. На них будут показывать информацию о полезных сервисах метрополитена.

Дептранс сообщил, что проект запускается в тестовом режиме. Первые полгода экраны будут размещены на нескольких станциях. Первый экран уже установили в переходе «Новослободская-Менделеевская». В скором времени ещё один появится на «Мичуринском проспекте». Сообщается, что устройства крепятся к подвесному потолку и не повреждают внешних поверхностей.

Какая именно технология используется в голографических экранах, Дептранс не сообщил. Идею использовать голограммы в метро предложили участники хакатона, которое проводило ведомство. Идею удалось реализовать при помощи международных партнёров. Если пассажирам понравится нововведение, то голограммы появятся и на других станциях метро.