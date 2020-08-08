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В московском метро начали тестировать голографические экраны 

Ferra.ru и ещё 3 57 минут назад
В московском метро начали тестировать голографические экраны
Фото: Ferra.ru
Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале рассказал, что в столичном метро начали тестировать голографические экраны. На них будут показывать информацию о полезных сервисах метрополитена.
Дептранс сообщил, что проект запускается в тестовом режиме. Первые полгода экраны будут размещены на нескольких станциях. Первый экран уже установили в переходе «Новослободская-Менделеевская». В скором времени ещё один появится на «Мичуринском проспекте». Сообщается, что устройства крепятся к подвесному потолку и не повреждают внешних поверхностей.
Какая именно технология используется в голографических экранах, Дептранс не сообщил. Идею использовать голограммы в метро предложили участники хакатона, которое проводило ведомство. Идею удалось реализовать при помощи международных партнёров. Если пассажирам понравится нововведение, то голограммы появятся и на других станциях метро.
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Новости Москвы , Гаджеты
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