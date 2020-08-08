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Еще 1 278 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

Москва24 2 часа назад
Еще 1 278 пациентов вылечились от коронавируса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице выздоровели еще 1 278 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 278 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 188 854", — сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
За прошедшие сутки по России подтвердили 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах страны. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрировано 877 135 случаев коронавирусной инфекции.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказывал, что во всем мире от коронавируса на стадии клинических испытаний находятся шесть вакцин. Всего специалистами разрабатывается свыше 200 препаратов от COVID-19.
Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре 2020 года. По его словам, серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.
Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко, в свою очередь, заявлял, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной. По словам руководителя ведомства, процедура будет плановой.
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Комментарии
Новости Москвы , Денис Мантуров , Михаил Мурашко , Минпромторг , Минздрав РФ , ВОЗ
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