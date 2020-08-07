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В Москве зафиксировали массовую гибель голубей 

Мослента 1 час назад
В городе зафиксировали массовую гибель голубей
Фото: РИА Новости
Жители московского района Крылатское пожаловались на массовую гибель голубей. О произошедшем сообщил телеканал «Москва 24».
Москвичи рассказали, что накануне на территории ближайшей парковой зоны обнаружили полсотни убитых птиц. «Они умирают медленной смертью. Мы даже видели одного голубя, который пытался взлететь, у него крыло подкосилось, он упал, потихоньку начала опускаться голова, и он умер», — описала случившееся жительница района. Другая поделилась, что видела пожилую женщину, которая сначала насыпала на траву еду голубям, потом пришла с мешком, собрала трупы и унесла их.
По словам москвичей, пропадать стали и краснокнижные птицы, а также уличные кошки и собаки. Люди предполагают, что кто-то распространяет яд по территории, животные съедают его и гибнут. Похожая ситуация со смертью голубей, передает корреспондент телеканала, наблюдается и неподалеку от станций метро Крылатская и Молодежная.
После сообщений жильцов о произошедшем, на место массовой гибели в Крылатское выехали сотрудники полиции и представители управы района. Они зафиксировали некое подозрительное вещество, но не на площадке, где обычно прикармливают голубей, а в кормушках для птиц. Пробы его отправили на экспертизу, а объекты демонтировали, чтобы их заменить.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье люди начали замечать гигантских оранжевых слизней. Жителей регионов предупредили, что они опасны, так как могут нанести вред лугам, садам и огородам.
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