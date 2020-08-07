В Музее Москвы появились граффити Миши Моста

Столичный художник Миша Мост вместе с подростками из проектной школы "Каскад" расписал одну из стен Музея Москвы для привлечения внимания к проблемам глухих и слабослышащих людей. На фасаде музея появились граффити "глухонемой", где "немо" зачеркнуто таким образом, что остается только слово "глухой".

По задумке авторов работы, глухих подростков Ивана Днепрова и Данилы Четверикова, таким образом визуально выражается запрет на использование слова "глухонемой" в отношении сообщества глухих.

Данное слово довольно часто используется слышащими людьми, но для представителей сообщества глухих оно считается оскорбительным. Связано это с тем, что глухие не немые, у них есть голос и свой язык, русский жестовый язык, который с 2012 года признан на законодательном уровне. Помещая граффити в центр Москвы, Ваня и Даня определяют эту территорию как ту, где возможен разговор на равных о важном.

По словам кураторов группы deaf teens Влада Колесникова и Марии Сарычевой, борьба против слова "глухонемой" ведется глухими и слабослышащими людьми не один год.

9 августа состоится вернисаж выставки "КАСКАД 2020 ≈ всегда кроме когда нет" в Музее Москвы. Этот проект целиком сделали и собрали подростки, выпускники бесплатной школы проектного обучения "Каскад". Выставка-фестиваль включает 85 работ: тотальные инсталляции, видеоарт, перформансы, графика, живопись, скульптура, мультфильмы и аудиозаписи. Выставка будет проходить в "Красном зале" Музея Москвы до 13 сентября.

Это второй фестиваль проектной школы для подростков, целью которой является вовлечение их в культурную жизнь города. Для посетителей младше 21 года вход на выставку свободный.