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До 10 сентября ограничено движение по Даеву переулку 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
До 10 сентября ограничено движение по Даеву переулку
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Красносельском районе по Даеву переулку ограничено движение транспорта до 10 сентября 2020 года, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Ограничения связаны с проведением работ по комплексному благоустройству территории", — говорится в сообщении.

В информационном центре уточнили, что ограничения действуют на одну полосу с сохранением движения по одной полосе за счет ликвидации парковочного пространства на участке Даева переулка от улицы Сретенка до проспекта Академика Сахарова.
Ранее движение транспорта ограничили на трех участках на севере и северо-востоке столицы. Там ведется строительство Северо-Восточной хорды.
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