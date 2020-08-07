До 10 сентября ограничено движение по Даеву переулку 

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В Красносельском районе по Даеву переулку ограничено движение транспорта до 10 сентября 2020 года, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

"Ограничения связаны с проведением работ по комплексному благоустройству территории", — говорится в сообщении.

В информационном центре уточнили, что ограничения действуют на одну полосу с сохранением движения по одной полосе за счет ликвидации парковочного пространства на участке Даева переулка от улицы Сретенка до проспекта Академика Сахарова.

Ранее движение транспорта ограничили на трех участках на севере и северо-востоке столицы. Там ведется строительство Северо-Восточной хорды.