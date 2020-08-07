Названы самые «невысыпающиеся» районы Москвы 

Сервис доставки продуктов «Самокат» составил рейтинг районов Москвы , жители которых чаще других нуждались в «кофеиновом допинге». Было проанализировано 150 тысяч заказов кофе и энергетиков за последние два месяца.

Специалисты сравнивали данные о продажах бодрящих напитков в каждом районе Москвы с районами с наибольшим количеством продаж в период с июня по июль. Оказалось, что чаще всего кофе и энергетики покупали жители Западного и Северо-Западного округов столицы.

Рейтинг выглядит следующим образом: Фили-Давыдково (10 баллов из 10), Митино (9,8 баллов), Чертаново Южное (9,7 баллов), Можайский район (9,5 баллов), Южное Бутово (9 баллов).

Меньше всего энергетические напитки покупали в Новокосино, Люблино и Даниловском районах (менее одного балла).

Москвичи предпочитают кофе Nescafe, Verle, Paulig, «Жокей» и Jardin. Среди энергетиков популярностью пользуются Gorilla Energy Drink, Flash Up Energy, Drive Me, Tornado Energy и Red Bull. Покупки энергетиков превышают покупки кофе в 1,6 раза.

Директор по маркетингу сервиса «Самокат» Игорь Рожков рассказал, что чаще всего бодрящие напитки заказывают ранним утром и вечером. Вместе с ними люди предпочитают покупать круассаны, хлеб и лапшу быстрого приготовления.

«В Москве проживает меньше кофеманов, чем в Санкт-Петербурге. Кофе москвичи покупали на 12% меньше петербуржцев», — отметил Рожков.

NEWS.ru писал, что специалисты Роскачества посоветовали россиянам не увлекаться холодным чаем и кофе в жару из-за их повышенной калорийности. Специалисты подчеркнули, что в полуторалитровой бутылке охлаждённого чая содержится 40-50 граммов сахара при рекомендованной дозе от 25 до 50 граммов.