Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые «невысыпающиеся» районы Москвы 

News.ru 1 час назад
Названы самые «невысыпающиеся» районы Москвы
Фото: globallookpress.com
Сервис доставки продуктов «Самокат» составил рейтинг районов Москвы, жители которых чаще других нуждались в «кофеиновом допинге». Было проанализировано 150 тысяч заказов кофе и энергетиков за последние два месяца.
Специалисты сравнивали данные о продажах бодрящих напитков в каждом районе Москвы с районами с наибольшим количеством продаж в период с июня по июль. Оказалось, что чаще всего кофе и энергетики покупали жители Западного и Северо-Западного округов столицы.
Рейтинг выглядит следующим образом: Фили-Давыдково (10 баллов из 10), Митино (9,8 баллов), Чертаново Южное (9,7 баллов), Можайский район (9,5 баллов), Южное Бутово (9 баллов).
Меньше всего энергетические напитки покупали в Новокосино, Люблино и Даниловском районах (менее одного балла).
Москвичи предпочитают кофе Nescafe, Verle, Paulig, «Жокей» и Jardin. Среди энергетиков популярностью пользуются Gorilla Energy Drink, Flash Up Energy, Drive Me, Tornado Energy и Red Bull. Покупки энергетиков превышают покупки кофе в 1,6 раза.
Директор по маркетингу сервиса «Самокат» Игорь Рожков рассказал, что чаще всего бодрящие напитки заказывают ранним утром и вечером. Вместе с ними люди предпочитают покупать круассаны, хлеб и лапшу быстрого приготовления.

«В Москве проживает меньше кофеманов, чем в Санкт-Петербурге. Кофе москвичи покупали на 12% меньше петербуржцев», — отметил Рожков.

NEWS.ru писал, что специалисты Роскачества посоветовали россиянам не увлекаться холодным чаем и кофе в жару из-за их повышенной калорийности. Специалисты подчеркнули, что в полуторалитровой бутылке охлаждённого чая содержится 40-50 граммов сахара при рекомендованной дозе от 25 до 50 граммов.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
News.ru: последние новости
Собянин отверг возможность второй волны COVID-19 в Москве Собянин отверг возможность второй волны COVID-19 в Москве 12 человек умерли от коронавируса в Москве 12 человек умерли от коронавируса в Москве В метро Москвы снова массово штрафуют пассажиров без масок В метро Москвы снова массово штрафуют пассажиров без масок
Комментарии
Новости Москвы , Игорь Рожков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение