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Участок Сокольнической линии метро закрыли до 11 августа 

Москва24 и ещё 9 1 час назад
Участок Сокольнической линии метро закрыли до 11 августа
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок Сокольнической линии метро между станциями "Филатов Луг" и "Коммунарка" закрыли по 11 августа, сообщает пресс-служба метрополитена.
Для пассажиров недоступны станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". На этом участке пройдут работы по прокладке бесстыкового пути. Заработают станции в 5:30 11 августа.
Для удобства москвичей организованы компенсационные автобусы КМ. Они будут курсировать по маршруту закрытого участка метро каждый день до 2:00. На станции "Ольховая" остановка КМ будет осуществляться только на маршруте в сторону "Коммунарки".
Также можно воспользоваться маршрутами наземного общественного транспорта, протянутыми между станцией "Теплый Стан" и закрытыми станциями "Ольховая" и "Коммунарка".
До 19 августа перечисленные станции метро работают в особом режиме. В некоторые дни их закроют полностью. В остальное время поезда будут курсировать по маршруту до 23:00.
До конца года в Москве планируется построить еще 10 километров линий метро, 1 депо и 3 станции БКЛ: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская" и "Электрозаводская". Сергей Собянин отметил, что строители работают очень быстро и при этом делают уникальные вещи.
Мэр напомнил, что в текущем году уже ввели больше 14 километров новых линий и 6 станций метро: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная" и "Лефортово".
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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