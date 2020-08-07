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Две новые ветки метро построят в Москве 

Газета.Ru и ещё 4 21 минуту назад
Две новые ветки метро построят в Москве
Фото: РИА Новости
Две новые радиальные линии московского метро планируется построить к 2027 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение столичного стройкомплекса.
В настоящее время разрабатываются варианты маршрутов Бирюлевской и Рублево-Архангельской веток метро, ведутся предпроектные работы, заявил вице-мэр Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
Рублево-Архангельская линия будет проходить через районы Митино, Строгино и Хорошёво-Мневники, а также застраиваемые территории Рублево-Архангельского, указано в сообщении. Ее протяженность составит 19 км.
Бирюлевская линия протянется от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до поселения Рязановское новой Москвы, она будет пересекать Большую кольцевую линию и проходить через Восточное и Западное Бирюлево, а также Южное Бутово. Протяженность ветки составит 43 километра.
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