Две новые ветки метро построят в Москве 

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Две новые радиальные линии московского метро планируется построить к 2027 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение столичного стройкомплекса.

В настоящее время разрабатываются варианты маршрутов Бирюлевской и Рублево-Архангельской веток метро, ведутся предпроектные работы, заявил вице-мэр Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев

Рублево-Архангельская линия будет проходить через районы Митино, Строгино и Хорошёво-Мневники, а также застраиваемые территории Рублево-Архангельского, указано в сообщении. Ее протяженность составит 19 км.