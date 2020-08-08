На Воробьевых горах открылся экстремальный аттракцион

«Зиплайн свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер «Лужники». Воздушная трасса от Воробьёвых гор на другой берег Москвы-реки, где финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги «Лужники», составила 700 метров с перепадом в 50 метров. Аттракцион сможет развивать скорость до 60 км/час», — говорится в сообщении.