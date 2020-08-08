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На Воробьевых горах открылся новый экстремальный аттракцион 

Москва меняется и ещё 7 3 часа назад
На Воробьевых горах открылся экстремальный аттракцион
Фото: Skypark Moscow
Полёт над Москвой возможен! Сегодня, 8 августа, в Москве открылась ещё одна воздушная трасса — новый аттракцион Zipline (Зиплайн) Skypark Москва на территории спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы». Об этом сообщили в пресс-службе Skypark Moscow.

«Зиплайн свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер «Лужники». Воздушная трасса от Воробьёвых гор на другой берег Москвы-реки, где финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги «Лужники», составила 700 метров с перепадом в 50 метров. Аттракцион сможет развивать скорость до 60 км/час», — говорится в сообщении.

Основные объекты в Скайпарке планируется построить в течение двух лет. Центральным объектом парка будет ультрасовременная смотровая консоль длиной 164 метра с пропускной способностью до 5000 человек в день.
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