На Воробьевых горах открылся экстремальный аттракцион

Полёт над Москвой возможен! Сегодня, 8 августа, в Москве открылась ещё одна воздушная трасса — новый аттракцион Zipline (Зиплайн) Skypark Москва на территории спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы». Об этом сообщили в пресс-службе Skypark Moscow.
«Зиплайн свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер «Лужники». Воздушная трасса от Воробьёвых гор на другой берег Москвы-реки, где финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги «Лужники», составила 700 метров с перепадом в 50 метров. Аттракцион сможет развивать скорость до 60 км/час», — говорится в сообщении.
Основные объекты в Скайпарке планируется построить в течение двух лет. Центральным объектом парка будет ультрасовременная смотровая консоль длиной 164 метра с пропускной способностью до 5000 человек в день.