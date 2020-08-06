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Москвичи выберут самые красивые места для фотосессий 

Вечерняя Москва 1 час назад
Москвичи выберут самые красивые места для фотосессий
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
На сайте проекта «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Жители столицы выберут самые красивые места для фотосессий.
Участникам предстоит ответить на несколько вопросов. Сначала им необходимо отметить площадки для фотосессий. При этом можно указать от одного до пяти вариантов.
Также участникам опроса предстоит выбрать лучшие парки для фотографий. Среди предложенных вариантов — Патриаршие пруды, Измайловский парк, парк «Зарядье», Парк Горького, Нескучный сад и другие. Далее нужно выбрать лучшие городские усадьбы, улицы и бизнес-центры, где можно сделать памятный снимок.
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