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Выставка русского деревянного зодчества открылась на ВДНХ в Москве 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Выставка русского деревянного зодчества открылась на ВДНХ
Фото: РИА Новости
Бесплатная выставка "Первый деревянный заповедник" открылась на ВДНХ в павильоне № 67, гости экспозиции смогут посмотреть предметы народной архитектурной резьбы по дереву XVI-XIX веков и познакомиться с памятниками деревянного зодчества, которые расположены на территории музея-заповедника "Коломенское", передает корреспондент ТАСС в пятницу. Для посетителей она будет доступна с 8 августа по 18 октября.
"Коломенское" по праву считается первым деревянным музеем-заповедником в России.
Это выставочный проект, где мы не только показываем, что храним, но это и дань памяти тем людям, которые стояли у истоков музея-заповедника. Это, на мой взгляд, знак уважения реставраторам, музейщикам", — сказал заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе в "Коломенском" Игорь Корнилов.
Выставка разделена на четыре тематические зоны и начинается с главного экспоната — это резной фронтон дома из Нижегородской области, сделанный русскими плотниками и резчиками по дереву. Дом сохранился с 1870 года. Во втором разделе гости смогут познакомиться с древнерусской фортификационной архитектурой.
Далее посетители проследуют в третью интерактивную зону, которая посвящена плотниковскому мастерству. Здесь же представлен макет дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. В завершении посетителей познакомят с историей создания музея-заповедника.
Вход на экспозицию бесплатный, но для посетителей планируют проводить экскурсии. Стоимость экскурсии для одного человека составит 80 рублей.
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Новости Москвы , Игорь Корнилов , ИТАР-ТАСС
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