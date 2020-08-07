Российским семьям гарантировали получение выплат на детей 

Сейчас субъекты РФ самостоятельно подсчитывают число семей, которым необходима финансовая поддержка государства в условиях вспышки коронавирусной инфекции.

Если данные по какой-либо причине расходятся и официальные цифры не совпадают с фактическими, то либо перечисляются дополнительные средства, либо их избыток направляется в казну региона, передают слова сенатора «Народные новости».