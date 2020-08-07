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Российским семьям гарантировали получение выплат на детей 

Слово и Дело и ещё 12 14 часов назад
Российским семьям гарантировали получение выплат на детей
Фото: Слово и Дело
Сейчас субъекты РФ самостоятельно подсчитывают число семей, которым необходима финансовая поддержка государства в условиях вспышки коронавирусной инфекции.
Если данные по какой-либо причине расходятся и официальные цифры не совпадают с фактическими, то либо перечисляются дополнительные средства, либо их избыток направляется в казну региона, передают слова сенатора «Народные новости».
Проблем с нехваткой денег существовать не должно, поэтому выплаты будут перечислены на всех детей, подчеркнул член Совфеда.
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Новости Москвы , Совет Федерации
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