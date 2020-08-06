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Москвичи получат бонусы за покупки проездных в метро 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Москвичи получат бонусы за покупки проездных в метро
Фото: РИА Новости
В ближайшем будущем бонусы за поездку в столичном метро можно будет получать за все типы приобретенных билетов, заявил руководитель транспортного департамента Москвы Максим Ликсутов. Также для обладателей карт «Тройка» рассчитают бонусы за последние полгода активных поездок, сообщает ТАСС.
Ликсутов напомнил, что ранее бонусная программа затрагивала только пополнение проездного билета «Кошелек» на карте «Тройка» на сумму от 250 рублей. Согласно нововведению, теперь в программу также добавили пополнение «Единого» проездного, которое будет «поощряться» расчетом бонусов в размере 3% от записи билетов на 60 поездок или на 30, 90 и 365 дней. Глава депртанса подчеркнул, что решение о расширении бонусной программы было принято исключительно в интересах пассажиров.
Ликсутов добавил, что всем, кто осуществлял вышеуказанные пополнения за последние полгода бонусы будут начислены «ретроспективно».
Бонусы, которые рассчитываются по системе «1 бонус = 1 рубль» можно будет обменивать в онлайн-магазинах или магазине приложения «Город». Список участвующих в программе предприятий насчитывает более 6 тысяч торговых точек в Москве и Московской области.
В понедельник 3 августа, как сообщал «Рамблер», все станции столичного метро были проверены специалистами на предмет нахождения взрывных устройств. Причиной для проверки послужило анонимное письмо, в котором утверждалось, что на трех станциях столичной подземки запланированы взрывы. Информация о заложенных бомбах не подтвердилась.
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Новости Москвы , Общество , Максим Ликсутов , ИТАР-ТАСС
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