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Власти Москвы не планируют снова вводить в городе жесткие коронавирусные ограничения. Как рассказал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе столицы, ситуация с заболеваемостью в городе стабильна.

По словам собеседника агентства, власти пришли к выводу, что пик заболеваемости в городе пройден, резкого роста новых случаев не будет.

Источник «Интерфакса» заявил, что руководство Москвы ожидается прирост новых случаев коронавируса на уровне 500-800 в сутки, это не является критичным для столицы. Скорее всего, заболеваемость останется на таком уровне до появления вакцины.

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях начали появляться сообщения о введении в Москве карантина с 20 сентября, их не раз опровергали власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что у столицы есть большие шансы избежать масштабной второй волны коронавируса.

«Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует», — заверил мэр.

Он отметил, что решения будут приниматься «по ситуации».