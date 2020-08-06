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В проекте #Москвастобой расскажут о районах города 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
В проекте #Москвастобой расскажут о районах города
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На медиаплатформе #Москвастобой начал работать раздел, который посвятили программе мэра столицы "Мой район". В нем расскажут о новых точках притяжения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Рубрика будет востребована среди тех, кто ранее изучил все классические достопримечательности, можно ознакомиться с подборками необычных мест. Например, москвичам расскажут о парке "Тюфелева роща" и воздушной экотропе на ВДНХ.

"Раздел расскажет, как преображаются разные районы Москвы, ведь изменения последних лет затронули не только центр города. На сайте можно посмотреть видео или почитать обзоры о новых районных доминантах — современных общественных пространствах и инфраструктурных объекта", — сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

К настоящему моменту на портале уже есть 15 материалов. Так, благодаря ним можно узнать, где в столице найти самые большие качели, аллеи сказочных персонажей, а также другие интересные пространства. Ко всему прочему, рубрика поможет разобраться во многообразии спортивных кластеров и детских площадок Москвы.
Узнать про парк света в Бибиреве, уютную площадь с амфитеатром в окружении высоток центра "Москва-Сити" можно уже на сайте москвастобой.рф.
При этом размещены видеоролики, где рассказывается про современные арт-объекты, историю городских пространств. В дальнейшем раздел будут расширять и наполнять новыми материалами.
Культурно-образовательный проект #Москвастобой запустили в марте этого года. Гости сайта могут присоединиться к виртуальным экскурсиям, увидеть театральные представления.
Ранее по Северному речному вокзалу был запущен виртуальный тур. Набережную и площадь у здания вокзала благоустроят в едином стиле, обустроят детские и спортивные площадки, проложат велодорожку.
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Новости Москвы , Другое , Наталья Сергунина , Правительство Москвы
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