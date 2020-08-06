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Церковь Ильи Пророка отреставрируют в Москве 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Церковь Ильи Пророка отреставрируют
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Церковь Ильи Пророка на улице Ильинка отреставрируют в Москве. В столице объявили конкурс на выполнение ремонтных работ.
Глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что заявки на участие принимаются до 28 августа. Максимальная цена контракта составляет 354,9 миллионов рублей.

"Победитель будет определен в ходе конкурса с ограниченным участием в электронной форме. Заказчиком процедуры выступает Государственное казенное учреждение города Москвы "Мосреставрация", — сообщил Щербаков.

Победитель конкурса должен будет отреставрировать фасад и кровлю. Кроме того, у галереи и колокольни будет воссоздана кирпичная кладка. Внутренние интерьеры церкви восстановят до первозданного вида, а чугунное ограждение парадной лестницы реконструируют.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что работы будут завершены в 2022 году. К компаниям, которые подадут заявку на реставрацию Церкви Ильи Пророка, будут предъявляться особые требования. Так, в конкурсе смогут участвовать лишь те компании, который уже имели подтвержденный опыт реставрации.
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов заявил, что реставрация будет проходить строго по согласованному проекту и специалистами, имеющими подтвержденную квалификацию.

"Такой подход необходим для того, чтобы сохранить исконный образ и вид здания, которое формирует исторический облик нашего города. Все работы будут контролировать специалисты Мосгорнаследия", — рассказал Емельянов.

Реставрация Церкви Ильи Пророка будет проходит в рамках подпрограммы "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия" программы "Культура Москвы".
Ранее было объявлено о реставрации уникального клуба-столовой на Гоголевском бульваре. Здание было построено на рубеже 1920-1930-х годов и считается объектом культурного наследия регионального значения. По задумке архитекторов, дом должен был освободить жильцов от бытовых тягот. Проектирование осуществлялось с ориентацией на идеалы социалистического общества.
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Комментарии
Новости Москвы , Иван Щербаков , Владимир Ефимов , Алексей Емельянов
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