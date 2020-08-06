Клуб-столовую на Гоголевском бульваре отреставрируют

Это часть ансамбля экспериментального общественно-жилого комплекса, который строили в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века, ориентируясь на идеалы социалистического общества будущего.

До конца года завершится реставрация уникального памятника советской эпохи — клуба-столовой, расположенного по адресу: Гоголевский бульвар, дом 8, строение 2. Это здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и входит в ансамбль экспериментального общественно-жилого комплекса рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Показательное строительство».

Дом-коммуну построили в 1929–1932 годах по проекту группы архитекторов в составе М. О. Барща, В. Н. Владимирова, И. Ф. Милиниса, А. Л. Пастернака, Л. С. Славиной и инженера С. В. Орловского. Проект создавали, ориентируясь на идеалы социалистического общества будущего. В частности, жильцов экспериментального дома мечтали избавить от тягот быта.

«Клуб-столовая на Гоголевском бульваре — очень интересный памятник советской эпохи. Он был построен в качестве общественного пространства для жителей двух прилегающих корпусов. Согласно архивным данным в здании располагались спортзал, клуб, прачечная, столовая, библиотека и различные кружки. В ходе реставрации памятнику вернут исторический облик. Основные работы планируется завершить до конца 2020 года», — прокомментировал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Специалистам предстоит укрепить несущие конструкции, привести в порядок элементы фасадов, восстановить исторические двери и окна, воссоздать лестницы, а также плоскую кровлю и террасы над подвалом. Реставраторы раскроют исторические входы в здание, заложенные в более позднее время, оштукатурят и покрасят стены и потолки, воссоздадут ленточное остекление и козырьки над входами. Особое внимание уделят возвращению фасадам исторического цвета: стены клуба-столовой изначально были серыми.

Сейчас проводится демонтаж поздней обшивки и вычинка кирпичной кладки подвала.

Дом-коммуна рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Показательное строительство» состоял из трех корпусов. Два здания были жилыми, квартиры в них предназначались для одиноких и малосемейных жильцов. Третий корпус сделали общественным.

В этом двухэтажном здании располагались клуб, столовая и спортзал, а также ледник, прачечная и технические службы дома-коммуны. Первоначально здание имело со стороны двора по фасаду двухсветное остекление с террасой, не сохранившееся до наших дней. Со стороны двора располагался и вход в корпус.

Предполагалось, что жильцы будут проводить свободное время не в своих маленьких квартирах-ячейках, а именно в третьем корпусе, где смогут организовать свой досуг, питаться, решать бытовые задачи.

Дом-коммуна был связан с Центральным домом работников искусства. Его сотрудники проводили в общественном корпусе концерты, давали спектакли, в клубе-столовой отмечали праздники. В этом же здании работали библиотека, детский сад, балетная студия и различные кружки. Предполагалось, что такой образ жизни должен был искоренить мещанство и стать проводником новой советской культуры. Однако эксперимент не удался. В послевоенные годы здание перестроили. В нем расположились различные конторы.

Сохранение и восстановление памятников архитектуры — важнейшее направление в работе Мосгорнаследия. Многие памятники обретают новую жизнь: их приспосабливают для современного использования, сохраняя при этом исторический облик столицы. С 2011 года в городе отреставрировали более 1400 объектов культурного наследия, из них 203 — в 2019 году.