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Два новых храма построят на юго-западе столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Два новых храма построят в столице
Фото: АГН "Москва"
Строительство двух новых церквей начнут до конца года на юго-западе столицы. Об этом в среду, 5 августа сообщили в Финансово-хозяйственном управлении Российской православной церкви (РПЦ).
Так, в Зюзине появится храм в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, а в Академическом районе — храм в честь святителя Луки Крымского при городской больнице №64.
Первый начнут возводить в конце августа, к строительству второго приступят в ноябре.
В управлении РПЦ подчеркнули, что в 64-й больнице работают порядка 1,5 тысячи медиков, которые оказывают помощь примерно 100 пациентам в сутки. Также поблизости расположено множество жилых домов, поэтому строительство храма востребовано.
Церковь будет рассчитана на 400 прихожан, передает Интерфакс.
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Новости Москвы , РПЦ , Интерфакс
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