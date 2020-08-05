Два новых храма построят в столице

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Строительство двух новых церквей начнут до конца года на юго-западе столицы. Об этом в среду, 5 августа сообщили в Финансово-хозяйственном управлении Российской православной церкви (РПЦ).

Так, в Зюзине появится храм в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, а в Академическом районе — храм в честь святителя Луки Крымского при городской больнице №64.

Первый начнут возводить в конце августа, к строительству второго приступят в ноябре.

В управлении РПЦ подчеркнули, что в 64-й больнице работают порядка 1,5 тысячи медиков, которые оказывают помощь примерно 100 пациентам в сутки. Также поблизости расположено множество жилых домов, поэтому строительство храма востребовано.

Церковь будет рассчитана на 400 прихожан, передает Интерфакс.