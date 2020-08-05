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Масочный режим в Москве продлят еще на несколько месяцев 

Общественная служба новостей и ещё 1 5 августа 2020
Собянин раскрыл сроки масочного режима в Москве
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин, что масочный режим и другие ограничения могут действовать в столице еще несколько месяцев. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул: о защитных мерах забывать не стоит.
Собянин отметил, что власти не намерены отменять ограничения. По его словам, нужно соблюдать меры предосторожности. Говоря о сроках, глава города отметил, что ограничения «необходимы в ближайшие недели, а, может быть, и месяцы».
Собянин оценил последствия коронавируса для экономики Москвы
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что вирусолог назвал безопасные способы покупки в пандемию. Риск заражения коронавирусом возрастает, когда человек трогает лицо после прикосновения к какой-либо поверхности, отмечают специалисты. Поэтому и ПИН-код пластиковой карты на терминале нужно набирать с помощью салфетки или бумаги.
Сообщение Масочный режим в Москве продлят еще на несколько месяцев появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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