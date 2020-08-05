Собянин раскрыл сроки масочного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин , что масочный режим и другие ограничения могут действовать в столице еще несколько месяцев. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул: о защитных мерах забывать не стоит.

Собянин отметил, что власти не намерены отменять ограничения. По его словам, нужно соблюдать меры предосторожности. Говоря о сроках, глава города отметил, что ограничения «необходимы в ближайшие недели, а, может быть, и месяцы».

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что вирусолог назвал безопасные способы покупки в пандемию. Риск заражения коронавирусом возрастает, когда человек трогает лицо после прикосновения к какой-либо поверхности, отмечают специалисты. Поэтому и ПИН-код пластиковой карты на терминале нужно набирать с помощью салфетки или бумаги.

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