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Собянин рассказал о сроках масочного режима 

Вероника Полынина 9 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» напомнил жителям столицы о действующих ограничительных мерах.

«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять», — цитирует мэра ТАСС.

Он заявил, что ограничительные меры, в том числе масочный режим, никто не отменял, и они будут необходимы еще несколько недель, а может, и месяцев.
Ранее в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что Роспотребнадзор проверил более 1200 объектов на соблюдение мер по борьбе с COVID-19. На 939 объектах, в основном в торговых точках, зафиксированы нарушения. Также сообщалось, что сотрудники Росгвардии проводят рейд в общественном транспорте и проверяют пассажиров на соблюдение масочного режима. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Как сообщал «Рамблер», к 5 августа в Москве выявлено 244 784 заболевших коронавирусом, за сутки число зараженных увеличилось на 687 человек. За весь период в столице погибли 4 521 человек, выздоровели почти 185 тысяч пациентов.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Росгвардия , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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