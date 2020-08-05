Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин: ограничительные меры могут действовать в Москве еще несколько месяцев 

ТАСС 30 минут назад
Масочный режим и другие введенные из-за коронавируса ограничения могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы", — сказал он.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, а также кинотеатры, театры, выставочные и концертные залы, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.
ТАСС: последние новости
Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на медицинские маски в Москве Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на медицинские маски в Москве В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Москвичей ожидает "комфортное похолодание" в выходные дни Москвичей ожидает "комфортное похолодание" в выходные дни
Новости Москвы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поперечный: «Я хочу, чтобы Башаров сдох!»
Поперечный: «Я хочу, чтобы Башаров сдох!»
Путин отправил в отставку трех генералов СК
Путин отправил в отставку трех генералов СК
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
00:37
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
Происшествия
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
00:53
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение