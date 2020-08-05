Масочный режим и другие введенные из-за коронавируса ограничения могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы", — сказал он.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, а также кинотеатры, театры, выставочные и концертные залы, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.