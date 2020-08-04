11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москве скончались 11 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что у всех скончавшихся пациентов был подтвержден диагноз пневмония.

Так, всего за время пандемии в столице скончались 4 521 человек с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России выявили 5 159 новых случаев COVID-19. При этом специалисты зарегистрировали 1 546 случаев без клинических проявлений.

От коронавируса за сутки вылечились 7 878 человек по всей стране. 1 456 пациентов преодолели болезнь в медучреждениях Москвы. За все время в Российской Федерации выздоровел и был выписан 661 471 человек.