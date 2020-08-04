В Москве оштрафованы более 42 тысяч пассажиров без масок 

По словам замруководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олега Иванова, более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток были оштрафованы в московском транспорте с момента ввода масочно-перчаточного режима. Об этом пишет РИА Новости.

Иванов пояснил, что с момента ввода масочно-перчаточного режима для предотвращения распространения коронавируса рейды проводятся во всем общественном транспорте, в том числе в вестибюлях и на станциях метрополитена.

«Мы стараемся объяснить пассажирам о необходимости ношения масок и перчаток. В большинстве случаев пассажиры надевают средства индивидуальной защиты. Напомню, что за несоблюдение этих требований по-прежнему предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о том, что в Москве в последнее время оштрафовали тысячи магазинов на сумму около 300 миллионов рублей за то, что покупатели и сотрудники не носят медицинские маски.