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В Москве оштрафованы более 42 тысяч пассажиров без масок 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
В Москве оштрафованы более 42 тысяч пассажиров без масок
Фото: РИА Новости
По словам замруководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олега Иванова, более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток были оштрафованы в московском транспорте с момента ввода масочно-перчаточного режима. Об этом пишет РИА Новости.
Иванов пояснил, что с момента ввода масочно-перчаточного режима для предотвращения распространения коронавируса рейды проводятся во всем общественном транспорте, в том числе в вестибюлях и на станциях метрополитена.

«Мы стараемся объяснить пассажирам о необходимости ношения масок и перчаток. В большинстве случаев пассажиры надевают средства индивидуальной защиты. Напомню, что за несоблюдение этих требований по-прежнему предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о том, что в Москве в последнее время оштрафовали тысячи магазинов на сумму около 300 миллионов рублей за то, что покупатели и сотрудники не носят медицинские маски.
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Новости Москвы , РИА Новости
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