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Погода в Москве: Москвичей ожидает «комфортное похолодание» в выходные дни 

ТАСС 9 минут назад
Москвичей ожидает «комфортное похолодание»
Фото: РИА Новости
Небольшое похолодание придет в Москву к выходным после аномально теплой погоды на неделе. Однако температура воздуха по-прежнему останется комфортной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее высокая температура [будет] в среду, четверг. Ожидается до 28-29 градусов, что примерно на 2-3 градуса выше нормы. В пятницу тоже тепло — 23-28 градуса. Затем [будет] небольшое понижение, но комфортное. Температура будет около нормы и чуть выше нормы", — сообщил он.

По словам Вильфанда, в субботу в Москве погода будет ясной и без осадков, а в воскресенье уже возможен небольшой дождь.
По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве ожидается 22-27 градуса тепла, в воскресенье — 20-25 градусов тепла.
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Новости Москвы , Общество , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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