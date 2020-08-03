Дежурная по станции начнет общаться в чат-боте метро

Дежурная по станции Александра станет чат-ботом московского метро. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram-канале.

Жители Москвы выбрали имя и образ для чат-бота столичной подземки. Голосование проходило в сервисе «Активный гражданин». В качестве помощника москвичи выбрали дежурного по станции Александру. За такие имя и образ проголосовали половина участников опроса.

Вторым по популярности был образ робота-андроида, на третьем месте оказался диспетчер станции. Альтернатива была и в имени чат-бота. Лидерами голосования стали имена Маша Москвина и Майя. Больше всего пользователей выбрали именно Александру.

Чат-бот метро начнет работать осенью. Роботу можно будет задать вопросы о метро, МЦД и МЦК. Он поможет найти забытые вещи и подключит к живому оператору.