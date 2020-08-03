Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В девяти московских парках появился буккроссинг 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 2 часа назад
В девяти московских парках появился буккроссинг
Фото: РИА Новости
Москвичи смогут обмениваться книгами еще в девяти парках — там появились полки буккроссинга, а в парке искусств "Музеон" — летняя читальня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Новые места для чтения оборудованы в парковых павильонах, на открытых верандах и в шатрах в Кузьминках, Фили, Митино, Воронцовском парке и других зонах отдыха. На полках уже есть произведения на любой вкус — от детективов до последних новинок в жанре нон-фикшен, а также книги на английском языке и даже редкие ботанические фотоальбомы. Теперь взять книгу можно в Бабушкинском парке, зоне отдыха "Терлецкая дубрава", сквере по Олонецкому проезду, Перовском парке и парке у Джамгаровского пруда.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям: последние новости
РТРС начинает трансляцию радио «Вести ФМ» в Йошкар-Оле РТРС начинает трансляцию радио «Вести ФМ» в Йошкар-Оле В честь дня рождения ВДНХ вышел в свет новый путеводитель В честь дня рождения ВДНХ вышел в свет новый путеводитель Утвержден порядок вручения ведомственных наград Роспечати Утвержден порядок вручения ведомственных наград Роспечати
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Позор!: российский историк обрушился на Маска
00:25
Позор!: российский историк обрушился на Маска
Наука и техника
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
Раскрыты заработки Сергея Гармаша
00:15
Раскрыты заработки Сергея Гармаша
Шоу-бизнес
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
В России растет преступность среди мигрантов
00:50
В России растет преступность среди мигрантов
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение